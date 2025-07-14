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Це величезна нагода для мене: 17-річна українка про бій на івенті Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 14 липня 2025, 20:59
Це величезна нагода для мене: 17-річна українка про бій на івенті Усик – Дюбуа
Кіра Макогоненко
Instagram/kiramakogonenko

17-річна українка Кіра Макогоненко оцінила можливість провести бій у межах відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа напередодні реваншу.

Цитує її Федерація боксу України.

"Це буде виставковий бій, але за формулою професійного бою... Я була просто нереально рада. Це величезна нагода для мене. Я дуже вдячна команді Усика, своїй команді та своєму батькові за таку можливість.

Професійний спорт – і є моя молодість. Так, доводиться від чогось відмовлятися, але без цього не буде результату.

Я щодня намагаюся ставати кращою. Ми разом із моїм батьком, з моєю командою рухаємося цим шляхом", – зазначила Макогоненко.

Виставковий бій 17-річної українки відбудеться 16 липня.

У 2023 році Кіра Макогоненко стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу серед юніорів, а у грудні минулого року вона виборола золоту медаль на чемпіонаті України U-19.

За підсумками минулого року Макогоненко визнали найкращою боксеркою України серед юніорок.

Нагадаємо, реванш Усика та Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом

Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30, його мав відкрити бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка, проте нещодавно поєдинок скасували через важку травму Андрія;

Макогоненко

Макогоненко

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