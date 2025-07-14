Це величезна нагода для мене: 17-річна українка про бій на івенті Усик – Дюбуа

17-річна українка Кіра Макогоненко оцінила можливість провести бій у межах відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа напередодні реваншу.

Цитує її Федерація боксу України.

"Це буде виставковий бій, але за формулою професійного бою... Я була просто нереально рада. Це величезна нагода для мене. Я дуже вдячна команді Усика, своїй команді та своєму батькові за таку можливість.

Професійний спорт – і є моя молодість. Так, доводиться від чогось відмовлятися, але без цього не буде результату.

Я щодня намагаюся ставати кращою. Ми разом із моїм батьком, з моєю командою рухаємося цим шляхом", – зазначила Макогоненко.