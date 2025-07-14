Це величезна нагода для мене: 17-річна українка про бій на івенті Усик – Дюбуа
17-річна українка Кіра Макогоненко оцінила можливість провести бій у межах відкритого тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа напередодні реваншу.
Цитує її Федерація боксу України.
"Це буде виставковий бій, але за формулою професійного бою... Я була просто нереально рада. Це величезна нагода для мене. Я дуже вдячна команді Усика, своїй команді та своєму батькові за таку можливість.
Професійний спорт – і є моя молодість. Так, доводиться від чогось відмовлятися, але без цього не буде результату.
Я щодня намагаюся ставати кращою. Ми разом із моїм батьком, з моєю командою рухаємося цим шляхом", – зазначила Макогоненко.
Виставковий бій 17-річної українки відбудеться 16 липня.
У 2023 році Кіра Макогоненко стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу серед юніорів, а у грудні минулого року вона виборола золоту медаль на чемпіонаті України U-19.
За підсумками минулого року Макогоненко визнали найкращою боксеркою України серед юніорок.
Нагадаємо, реванш Усика та Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом
Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30, його мав відкрити бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка, проте нещодавно поєдинок скасували через важку травму Андрія;