Вибір Бахрейну у суперники збірної України у рамках підготовки до чемпіонату Європи є незрозумілим.

Про це заявив відомий спортивний журналіст Артем Франков.

"Офігенно збірна України буде готуватися до Євро!

Треба буде підказати, що у світі футболу є чимало екзотичних суперників, але вони доречні для клубів на зборах, а ніяк не для національної команди напередодні найважливішого турніру...

Хіба що Євро вирішать провести в Катарі. Як репетицію мундіалю. А що, як вам версія?!

Мене тут же штовхнули Лівією перед ЧС-2006. Доводжу до вашого відома, що цей матч моделював поєдинки з суперниками по групі - Тунісом і Саудівською Аравією. У відповідь прошу повідомити, якого із суперників по Євро моделює Бахрейн - Нідерланди? Австрію? Чорта в ступі? Або чергову схему з виведення грошей при закупівлі псевдозаводу?!", - зазначив Франков.