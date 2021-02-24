 Франков: Якого з суперників по Євро моделює Бахрейн? Чорта в ступі? | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Якого з суперників по Євро моделює Бахрейн?

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Спеціаліст шокований вибором опонента для спарингу перед чемпіонатом Європи
Франков: Якого з суперників по Євро моделює Бахрейн?
#Франков, #УАФ

Джерело - sport.ua.

Вибір Бахрейну у суперники збірної України у рамках підготовки до чемпіонату Європи є незрозумілим.

Про це заявив відомий спортивний журналіст Артем Франков.

"Офігенно збірна України буде готуватися до Євро!

Треба буде підказати, що у світі футболу є чимало екзотичних суперників, але вони доречні для клубів на зборах, а ніяк не для національної команди напередодні найважливішого турніру...

Хіба що Євро вирішать провести в Катарі. Як репетицію мундіалю. А що, як вам версія?!

Мене тут же штовхнули Лівією перед ЧС-2006. Доводжу до вашого відома, що цей матч моделював поєдинки з суперниками по групі - Тунісом і Саудівською Аравією. У відповідь прошу повідомити, якого із суперників по Євро моделює Бахрейн - Нідерланди? Австрію? Чорта в ступі? Або чергову схему з виведення грошей при закупівлі псевдозаводу?!", - зазначив Франков.

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