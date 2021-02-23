Наставник Львова: Дамо бій Динамо

Всі команди із верхньої половини турнірної таблиці УПЛ плюс-мінус рівні.

Про це заявив наставник Львова Віталій Шумський.

"Чи йде до матчу з лідером чемпіонату особлива підготовка? Працюємо в звичному режимі. Всі хлопці прекрасно розуміють, з яким суперником граємо. Попередній матч ми проводили з Колосом, хорошою командою, яка довела це в першій зустрічі із Шахтарем. Скажу так: всі команди із верхньої половини таблиці - плюс-мінус рівні. Але, звичайно, Динамо - це особливий суперник.

Очікуємо дуже тяжкої гри. Динамо бореться за чемпіонський титул, а ми - за збереження прописки у Прем’єр-лізі.

Які слабкі місця у грі киян для себе вже окреслив? Кожна команда має як сильні, так і слабкі місця. Звичайно, будемо намацувати їхні проблемні ділянки і сподіватися на власний успіх. Скажу так: бій ми Динамо постараємося дати - це точно. Люди прийдуть на цей матч, і ми не маємо права грати як-небудь. Дамо бій не тільки Динамо, а й усім наступним суперникам", - зазначив Шумський.