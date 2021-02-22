У Павелка вимагають пояснень щодо мовного інциденту між тренером Львова та арбітрами

Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь звернувся до глави УАФ Андрія Павелка з проханням дати пояснення щодо інциденту між головним тренером Львова Віталієм Шумським і арбітрами Віктором Копієвським і Миколою Кривоносовим.

Про це розповів сам мовний омбудсмен.

"Ще 20 листопада минулого року на адресу Української асоціації футболу мною був направлений лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів щодо забезпечення виконання Українською асоціацією футболу вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності та довести до відома членів Асоціації рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону, які стосуються застосування державної мови у діяльності спортивних федерацій.

Важливо: Копієвський показав Шумському жовту картку за те, що він сказав четвертого арбітра говорити українською мовою

Проте, з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ Львів – Колос між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, в діях яких можуть бути ознаки порушення норм Закону.

Для ухвалення подальшого рішення прошу у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу та пред'явлення жовтої картки тренеру ФК Львів за можливою ознакою мовної дискримінації", – йдеться у листі Кременя.