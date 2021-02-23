Захисник Ворскли хоче отримувати зарплату в 30-40 тисяч доларів

Аліун не вийшов на поле проти Інгульця

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ворскли Пап-Аліун Ндіайе відмовляється продовжувати контракт з полтавським клубом.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Зарплата Аліуна після приїзду в Полтаву становила 500 доларів, потім її підняли до 2 тисяч.

Агент футболіста запитує у клубу 200 тисяч доларів за продовження контракту. Також вимога з боку Аліуна - зарплата 30-40 тисяч доларів (ймовірно, мається на увазі в місяць - прим.).

Портал Transfermarket оцінює захисника в 700 тисяч євро. Контракт з 23-річним футболістом розрахований до літа 2021 року.

Варто зазначити, що Аліун не вийшов на поле проти Інгульця в 15-му турі УПЛ.