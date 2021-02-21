Інгулець та Ворскла не виявили сильнішого у 15 турі УПЛ

Команда з Кіровоградщини двічі виходила вперед

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру УПЛ Інгулець зустрічався з полтавською Ворсклою.

У першому таймі матчу у штрафному майданчику Ворскли порушили правила проти Сітчінави, за що було призначено пенальті, яке реалізував Бартуловіч. На початку другого тайму матчу Степанюк зрівняв рахунок. На 62-ій хвилині матчу Сітчінава ударом у дальній нижній кут воріт вивів вперед петрівчан. А через 14 хвилин Кулач реалізував пенальті - 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 21 лютого

Інгулець - Ворскла 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Бартуловіч (пен), 1:1 - 49 Степанюк, 2:1 - 62 Сітчінава, 2:2 - 76 Кулач (пен)

Інгулець: Малиш, Балан, Ковальов, Кучеренко, Квасний, Шишка, Запорожець (Cейтхалілов 90+4), Бартулович, Коваленко (Щедрий 65), Козак (Синьогуб 88), Сітчінава.

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Тілль (Кравчук 69), Скляр, Пуцлін, Кане, Цитаішвілі (Челядін 58), Степанюк (Де Ноойєр 80), Кулач.

Попередження: Челядін (59), Яворський (63), Малиш (90+5), Балан (90+6) - Сітчінава (17), Кучеренко (38), Пуцлін (90)

Раніше, Колос без проблем переміг Львів у 15 турі УПЛ.