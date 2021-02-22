 Олімпік - СК Дніпро-1 0:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік - СК Дніпро-1 0:2. Огляд матчу

Вчора 22:29 805 0
. Огляд матчу Олімпік - СК Дніпро-1
Олімпік - СК Дніпро-1 0:2. Огляд матчу
#Олімпік, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олімпік у матчі 15-го туру УПЛ поступився Дніпро-1.

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 22 лютого

Олімпік - СК Дніпро-1 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Драме (автогол), 0:2 - 88 Булеца

Олімпік: 35. Чекотун, 6. Драме, 74. Снурніцин, 42.Є.Пасіч, 13.Зотько, 20. Бабенко, 18. Альваренга (30.Таллас,81) 11. Хамелюк (9.Завійський,61), 89. Політило (кап), 19. Тейшейра (22.Беніто,60), 33. Каргбо.

Дніпро-1: 33. Юрчук, 17. Тейлор, 22. Дуглас, 15. Логінов (кап), 24. Дубінчак, 76. Піхальонок (20.Ді Франко,76), 97. Ігнатенко, 29. Назаренко (10.Булеца,69), 25. Чуже (11.Цуріков,76), 8. Когут, 7. Довбик (9.Хобленко,90).

Попередження: Політило (45+1), Ігнатенко (45+2), Зотько (65), Є.Пасіч (86), Беніто (90+2).

Раніше повідомлялося, що Маріуполь прийме Дніпро-1 на Дніпро-Арені.

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