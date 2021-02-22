ФІФА не визнала СК Дніпро-1 правонаступником Дніпра

Джаба Канкава намагається вибити борги з Дніпра

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Дніпра Джаба Канкава звернувся у ФІФА, щоб визнати Дніпро-1 спортивним правонаступником Дніпра.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Джаба Канкава звернувся у ФІФА з проханням визнати СК Дніпро-1 спортивним правонаступником Дніпра. Грузин хотів отримати від СК-Дніпро-1 гроші, які йому заборгували у Дніпрі. ФІФА відмовила в задоволенні заяви і визнала, що СК-Дніпро-1 не є спортивним правонаступником Дніпра", – розповів Циганик.

Дніпро вилетів з УПЛ у сезоні 2016/17. Чемпіонат 2017/18 команда провела у Другій лізі, а згодом грала в аматорському чемпіонаті. Навесні 2017-го був заснований СК Дніпро-1, який зараз виступає в УПЛ.