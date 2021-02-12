Денисов: Селезньов приїхав з довідками, що він чистий

Форвард Євген Селезньов, якого відрахували з Колоса, намагається довести свою правоту і хоче повернутися до складу команди.

Про це розповів телеведучий Олександр Денисов.

"Ситуація, яка склалася на зборах в Туреччині, наскільки суперечлива, настільки і очевидна, всьому виною внутрішній конфлікт Євгена Селезньова з менеджментом Колоса і тренерським штабом команди в особі Руслана Костишина. Я вчора спілкувався і з президентом Колоса Андрієм Засухою, і з Селезньовим. Вчора дійсно відбулася зустріч Засухи з Селезньовим, на якій намагалися знайти точки дотику. Євген повністю заперечує, що він був напідпитку або навіть якісь наркотики, умовно кажучи. Він приїхав з довідками, показав, що він абсолютно чистий. Засуха готовий прийняти ситуацію такою, якою вона є, але проблема, як мені здається, це те, з чого я почав - це, швидше за все, конфлікт між Селезньовим і Костишиним.

Зі слів Селезньова, він робить всі спроби вийти на зв'язок з Костишиним, але він на зв'язок не виходить і спілкуватися не хоче, тобто, там більшою мірою цей конфлікт, який призвів до того, що Селезньов покинув збори в Туреччині. Зараз з Селезньовим контракт не розірвано, але він поки виключений із загальної заявки Колоса. Поки ситуація поставлена ​​на паузу, поки сторони не розберуться. Ось так виглядає ситуація. Я б хотів сказати ось про що в цей зв'язку. Ви знаєте, стільки хейта на адресу Селезньова, я не вважаю, що ця людина заслуговує такого ставлення. Людина, яка забила 116 м'ячів у чемпіонаті України, який фактично вивів Дніпро у фінал Ліги Європи, точно не заслуговує до себе такого ставлення. Так, Женя непростий хлопець, у нього непростий характер, він може бути противний, але Женя при цьому - це людина, як кажуть, що бачу, то і пишу. Так, він такий який він є, але він точно не заслуговує на те, що зараз на нього ллється в коментарях. Хлопці, вибачте, у вас не стільки мозолів на ногах, скільки у Селезньова, і ви стільки не страждали на полі, скільки він. Ставтеся трошки з повагою до тих людей, які формували і формують образ українського футболу. А хто був простий? Марадона, Бест, Гаскойн? Так, у кожного бувають якісь "зальоти".

Я думаю, що клуб і Селезньов в цій ситуації повинні розібратися і повинні з честю з неї вийти. Євген точно не заслуговує так закінчити кар'єру, і він точно не зупиниться, він хоче побити рекорд, буде цього добиватися. Я думаю, що клуб і президент повинні використовувати можливості, щоб він це зробив. У нього як і раніше відмінне гольове чуття, він як і раніше виділяється, як людина досвідчена в Колосі, і він може принести користь Колосу і українському футболу", - сказав Денисов.