Селезньова прибрали із заявки Колоса

Досвідчений форвард вже не потрібен Костишину

35-річний екснападник збірної України Євген Селезньов вибув з заявки Колоса на сезон-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На офіційному сайті Української Прем'єр-ліги Селезньов числиться без клубу в профілі.

Нагадаємо, Селезньов був відрахований з Колоса під час зборів в Туреччині через порушення режиму. Сам гравець звинувачення на свою адресу заперечує.

Раніше повідомлялося, що Селезньов провів зустріч з президентом Колоса Андрієм Засухою, за підсумками якої сторони не стали розривати контракт.

Відзначимо, що в цьому сезоні Селезньов провів 12 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів (всі з пенальті) і зробив 1 асист.

Нагадаємо, Селезньов тренується з Колосом U-19.