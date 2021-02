Зінченко в запасі Манчестер Сіті на матч Кубка Англії

Свонсі в 1/8 фіналу Кубка Англії прийме Манчестер Сіті.

Актуально: Зінченко встановив унікальне досягнення у Манчестер Сіті

Український захисник Ман Сіті Олександр Зінченко розпочне матч на лаві запасних.

Матч розпочнеться о 19:30.

Your City team to face the Swans! 💪



XI | Steffen, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Torres, Sterling (C), Jesus



SUBS | Ederson, Stones, Zinchenko, Mahrez, Cancelo, Foden, Doyle, Gomes, Bernabe



⚽️

pic.twitter.com/c87oXKtJDY