Зінченко встановив унікальне досягнення у Манчестер Сіті

Українець зіграв у 83 матчах Манчестер Сіті, 72 з яких команда виграла

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко має найвищий відсоток перемог в матчах "місцян" за всю історію англійського клубу.

Про це повідомляє StatCity.

24-річний українець відіграв повний матч 23-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті здобув виїзну перемогу над Ліверпулем (4:1). Для Зінченка це була вже 83 гра в складі команди Жузепа Гвардіоли, з яких "місцяни" виграли 72.

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Таким чином, Зінченко досяг позначки в 86,75% перемог серед всіх футболістів, які коли-небудь провели за Манчестер Сіті понад 10 зустрічей.