Десна поступилась латвійському клубу у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Десна на зборах у спарингу поступилась латвійському Вентспілсу.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь клубу з Латвії.
Товариський матч
09 лютого
Десна - Вентспілс 2:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 9 Севцов, 1:2 - 9, 2:1 - 10 Полегенько, 2:2 - 71, 2:3 - 81
Десна: Литовка, Полегенько, Гітченко (Огіря 70), Єрмаков, Картушов (Шостка 46), Домбровський (Арвеладзе 70), Чепурненко, Білошевський (Демяненко 46), Белич (Безбородько 46), Дегтярьов (Мостовий 70), Шевцов.
Раніше, Десна програла Кайсару у контрольному матчі.