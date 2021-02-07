Десна програла Кайсару у контрольному матчі

Лаукжяміс забив єдиний гол у матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 лютого, на навчально-тренувальному зборі у контрольному матчі чернігівська Десна протистояла казахському Кайсару.

На 41-ій хвилині матчу литовський нападник Кайсару Кароліс Лаукжяміс відкрив рахунок. Наприкінці матчу Дегтярьов мав хороший шанс зрівняти рахунок, але надійно зіграв голкіпера суперника.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Кайсару.

Контрольний матч

7 лютого

Десна (Україна) - Кайсар (Казахстан) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 41 Лаукжяміс

Нагадаємо, Десна та Локомотив не виявили сильнішого у контрольному матчі.