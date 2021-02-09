Селезньов: Як клуб може зливати свого футболіста?

Нападник Колоса Євген Селезньов відреагував на скандальну ситуацію з його відстороненням від команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Я все дізнався. Здогадувався, але не думав, що таким способом... А як клуб може зливати свого футболіста? Вперше у своїй кар'єрі таке чую. В інших моїх командах тебе могли просто не ставити в стартовий склад.

Актуально: Селезньов: З мене намагаються зробити алкоголіка

Так зі мною поводитися і вилити на мене бруд, що я був п'яний... Я не ображений на клуб, це робив не клуб, а певні люди. Я розумію, що це не Андрій Засуха і не Колос. Це робота певних людей.

Я не знаю чому, для мене самого це секрет. По-моєму, я, навпаки, допоміг клубу. Хто найкращий бомбардир команди в першому колі? Це голи з пенальті? А хто їх заробив? Як по-іншому тут забити? Я готувався забивати з гри, всі бачили, в якій я зараз формі", - відзначив Селезньов.

Якщо клубу нецікаво зі мною працювати... Але я не дозволю прибрати себе таким способом. Це нечесно і не по-людськи", – сказав Селезньов.