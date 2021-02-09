Український форвард Євген Селезньов не справедливому відрахований тренувальному табору Колоса.

Про це заявив сам футболіст.

"Я сам не зрозумів цю ситуацію. Вранці було тренування. Я на неї вийшов і тренувався в нормальному стані, всі мене бачили. Протягом довгого часу у мене боліли Ахілла. У цей день я стрибав через бар'єри і відчув, що вони дуже сильно запалилися. Думаю, ладно, закрию очі, поговорю з доктором, вип'ю таблетки.

Я до цього жодного дня не пропустив, хоча лікарі говорили зробити паузу. Ці збори для мене були дуже важливі. Я дав слово президенту клубу, що заб'ю ще 8 голів. Привів себе в таку форму, як ніколи.

Ми поїхали на товариський матч з брестським Рухом. Почалася розминка, а я не можу ні рухатися, ні по м'ячу потрапити. Підходжу до лікаря і кажу: "Дай мені таблетку, буду пробувати". Випив три знеболюючі - не проходить. Потім розумію, що я не помічник, і йду в роздягальню, кажу, що не можу. Через п'ять хвилин дзвонить Лисицький і каже: "Ми купили тобі квиток, ти їдеш додому". Купили, їду. А з якої причини - ніхто не розуміє. Мені кажуть: "У нас припущення, що ти був неадекватним". Це як? Мене бачили багато людей ".

Я попросив, щоб незалежні люди подзвонили. Спілкувався з Володимиром Єзерським. Він каже: "Я дзвонив Юрію Беньо, він сказав, що ти цілком адекватна людина, нормально сидів, але був нервовим". Звичайно, був нервовим. Я ж хотів грати, не пропустив жодного тренування, а Ахілл не дозволяє. Сказали, що будуть відео дивитися - будь ласка.

Доходять чутки, що хтось підійшов до Руслана Костишина і сказав, щоб він звернув на мене увагу, коли мені розтирали Ахілла, що я неадекватний. Всі збори я працював, привів себе в божевільну форму. У нас були хороші відносини з Костишиним - він тренер, а я футболіст.

Я знаходив спільну мову з Луческу, Рамосом, Маркевичем, тренерами збірної і не був алкоголіком. А зараз з мене в один момент намагаються зробити кінцевим алкоголіка. Не розумію, звідки ростуть ноги. Напевно, я комусь невигідний в цій команді. У мене з усіма були нормальні відносини, а зараз не бере трубку ні тренер, ні президент", - заявив Селезньов.