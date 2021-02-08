 Динамо повернулося в Україну зі зборів у Туреччині | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо повернулося в Україну зі зборів у Туреччині

Сьогодні 20:45 300 0
Делегація Динамо успішно дісталася Києва
Динамо повернулося в Україну зі зборів у Туреччині
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Після одинадцяти днів, проведених на підготовчому зборі в Туреччині, основна, молодіжна та юнацька команди Динамо повернулися до Києва.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Тренерський штаб надав футболістам один день відпочинку після напруженого тренувального графіка, а вже у середу, 10 лютого, підготовка до поновлення сезону продовжиться. 

Нагадаємо, Циганков став найкращим бомбардиром Динамо на зборах в Туреччині.

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