Динамо повернулося в Україну зі зборів у Туреччині

Делегація Динамо успішно дісталася Києва

Після одинадцяти днів, проведених на підготовчому зборі в Туреччині, основна, молодіжна та юнацька команди Динамо повернулися до Києва.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Актуально: Динамо може підписати лідера молодіжної збірної Румунії

Тренерський штаб надав футболістам один день відпочинку після напруженого тренувального графіка, а вже у середу, 10 лютого, підготовка до поновлення сезону продовжиться.

Нагадаємо, Циганков став найкращим бомбардиром Динамо на зборах в Туреччині.