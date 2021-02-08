Тренер Динамо виділив найкращий матч команди на зборах

Гравці Динамо на другому зборі змогли показати свою найкращу гру у матчі проти БАТЕ.

Про це розповів асистент головного тренера Динамо Еміліан Карас.

"Наскільки команда готова функціонально за підсумками другого збору? Складно визначити ступінь готовності. У нас були і тренування, і завантажені дні, і контрольні ігри. Попередній матч (проти Шкендії. - прим.ред.) був непоганим за змістом, а сьогодні проти БАТЕ в першому таймі ми показали, напевно, найкращу гру на зборах. Думаю, що потрібно прагнути до цієї гри, яку хлопці продемонстрували в першому таймі. У другій половині зустрічі трохи розслабилися, вийшли інші гравці, які не піднялися до ігрового рівня першого тайму. Напевно, розслаблював і рахунок, і закінчення зборів.

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Але в цілому можна відзначити багато позитивних моментів. Оцінка роботи команди та тренерського штабу - це гра і результат. Він був. На жаль, у другому таймі наші помилки та розслабленість дозволили супернику забити два голи та створити кілька моментів біля наших воріт.

На зборах тренувальний процес і будується для того, щоб футболісти грали під навантаженнями та були втомленими. Це нормально. Але за рухом у сьогоднішній грі було видно, що втома відійшла, хлопці добре пересувалися та почувалися. Був хороший рух, розумний футбол, особливо в першому таймі, і хороший контроль м'яча. Окрім того, ми створювали моменти. Було все, що необхідно для домінування над суперником і перемоги в матчі. Потрібно просто навчитися грати в такий футбол протягом 90 хвилин і компенсованого часу", - відзначив Карас.