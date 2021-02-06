 Гасперіні: Було б неправильним включати Коваленка в список на Лігу чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні
Вчора 16:40 986
Букмекери не вірять у Світоліну на Australian Open-2021
Сьогодні 11:22 104
Фулгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 09:47 578
Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні
Сьогодні 08:26 328
Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 06:20 823
Редкач: Я не кусав Гарсію, але мене дискваліфікували та оштрафували
Вчора 20:25 2209
Бівол назвав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом
Вчора 19:39 2660
Мілан цікавиться гравцем Шахтаря
Вчора 18:40 1827
ЛАСК віддав Чеберка в оренду хорватському клубу
Вчора 16:26 1151
Світоліна на тай-брейку поступилась Мертенс в 1/4 турніру у Мельбурні
Вчора 13:22 1632
Блоги
Українка задушила чемпіонку ONE Championship
Українка задушила чемпіонку ONE Championship Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:23 216
Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні
Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:01 194
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:13 1791
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової Андрій Твердохліб
Вчора 12:56 5244
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 10:57 3976
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців Андрій Твердохліб
Вчора 10:37 424
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 08:45 1827
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну!
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну! Андрій Твердохліб
Вчора 07:49 1527 3
Циганков відзначився ефектним голом в контрольному матчі з ЦСКА
Циганков відзначився ефектним голом в контрольному матчі з ЦСКА Valeriy Ruchka
04.02.2021 20:32 1261
Це фіаско! Грузинський боєць UFC пірнув у ополонку і розбив голову об лід
Це фіаско! Грузинський боєць UFC пірнув у ополонку і розбив голову об лід Valeriy Ruchka
04.02.2021 19:59 835
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:31 Футбол Погба – найкращий гравець Манчестер Юнайтед у січні 79
11:22 Теніс Букмекери не вірять у Світоліну на Australian Open-2021 104
11:16 Легка атлетика Шведська рекордсменка остерігається прогресу Магучіх 160
11:06 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 629
11:05 Футбол Манчестер Юнайтед – Евертон: Де дивитися матч АПЛ 1439
10:59 Футбол Сілва продовжить контракт з Челсі 181
10:45 Футбол Баварія не може вилетіти на клубний чемпіонат світу 712
10:32 Футбол Гасперіні: Було б неправильним включати Коваленка в список на Лігу чемпіонів 364
10:23 Блог Українка задушила чемпіонку ONE Championship 219
10:17 Теніс Світоліна: Пора максимально зосередитися на Australian Open 315
10:00 Футбол Фулгем - Вест Гем: Де дивитися матч АПЛ 1530
09:57 Футбол Фіорентина - Інтер 0:2. Огляд матчу 319
09:47 Пряма трансляція Фулгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 578
09:45 Хокей Вегас розібрався з Лос-Анджелесом, Тампа обіграла Детройт. Результати матчів НХЛ 371
09:31 Футбол Срна пояснив відмову Барселоні 926
09:19 Баскетбол Бостон обіграв Кліпперс, Торонто переміг Бруклін. Результати матчів НБА 408
09:06 Футбол Ювентус – Рома: Де дивитися матч Серії А 1490
09:01 Блог Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні 195
08:58 Баскетбол Лень став найрезультативнішим гравцем Вашингтона у матчі з Маямі 550
08:45 Футбол Альбасете із Зозулею поступився лідеру Сегунди 631
08:26 RunNews Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні 328
08:13 Футбол ПСЖ закрив тренувальну базу 583
08:13 Блог Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед 1791
08:00 Футбол Аталанта - Торіно: Де дивитися матч Серії А 2582
06:20 Пряма трансляція Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE 823

Гасперіні: Було б неправильним включати Коваленка в список на Лігу чемпіонів

Сьогодні 10:32 364 0
Гасперіні: Було б неправильним включати Коваленка список на Лігу чемпіонів
Гасперіні: Було б неправильним включати Коваленка в список на Лігу чемпіонів
#Гасперіні, #Аталанта, #Коваленко

Джерело - isport.uа.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні пояснив своє рішення не включати Віктора Коваленка у заявку на матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

Актуально: Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE

"Сьогодні (5 лютого - ред.) Коваленко провів перше тренування. Через 15 днів у нас матч з Реалом, а він тільки що прибув.

Було б неправильним включати його в список на ЛЧ, і виключати тих, хто до цього грав багато матчів в сезоні", - розповів Гасперіні.

Нагадаємо, Коваленко потрапив до заявки Аталанти на матч з Торіно.

Коментарі ()