Гасперіні: Було б неправильним включати Коваленка в список на Лігу чемпіонів

Джерело - isport.uа.
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні пояснив своє рішення не включати Віктора Коваленка у заявку на матчі Ліги чемпіонів.
Про це розповів сам італійський спеціаліст.
Актуально: Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE
"Сьогодні (5 лютого - ред.) Коваленко провів перше тренування. Через 15 днів у нас матч з Реалом, а він тільки що прибув.
Було б неправильним включати його в список на ЛЧ, і виключати тих, хто до цього грав багато матчів в сезоні", - розповів Гасперіні.
Нагадаємо, Коваленко потрапив до заявки Аталанти на матч з Торіно.