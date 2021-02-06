Гасперіні: Було б неправильним включати Коваленка в список на Лігу чемпіонів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні пояснив своє рішення не включати Віктора Коваленка у заявку на матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

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"Сьогодні (5 лютого - ред.) Коваленко провів перше тренування. Через 15 днів у нас матч з Реалом, а він тільки що прибув.

Було б неправильним включати його в список на ЛЧ, і виключати тих, хто до цього грав багато матчів в сезоні", - розповів Гасперіні.