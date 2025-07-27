Гол Кухарчука допоміг Словану зіграти внічию в 1 турі чемпіонату Словаччини

Слован Братислава та Прешов зіграли внічию в межах першого туру чемпіонату Словаччини з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2, перший гол у поєдинку забив український форвард Микола Кухаревич.

Це взяття воріт стало для нього другим у його другому офіційному матчі за словацький клуб. Раніше українець відзначився забитим м'ячем у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти боснійського Зріньскі.

Зауважимо, що за Слован виступає ще один українець Данило Ігнатенко, який також вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь поєдинок.

Слован Братислава є чинним переможцем чемпіонату Словаччини, минулого сезону команда Ігнатенка та Кухаревича заробила 72 очки в 32 матчах та випередила срібного призера Зіліну на 18 залікових балів.