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Гол Кухарчука допоміг Словану зіграти внічию в 1 турі чемпіонату Словаччини

Станіслав Лисак — 27 липня 2025, 01:06
Гол Кухарчука допоміг Словану зіграти внічию в 1 турі чемпіонату Словаччини
Слован

Слован Братислава та Прешов зіграли внічию в межах першого туру чемпіонату Словаччини з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2, перший гол у поєдинку забив український форвард Микола Кухаревич.

Це взяття воріт стало для нього другим у його другому офіційному матчі за словацький клуб. Раніше українець відзначився забитим м'ячем у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти боснійського Зріньскі.

Зауважимо, що за Слован виступає ще один українець Данило Ігнатенко, який також вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь поєдинок.

Слован Братислава є чинним переможцем чемпіонату Словаччини, минулого сезону команда Ігнатенка та Кухаревича заробила 72 очки в 32 матчах та випередила срібного призера Зіліну на 18 залікових балів.

Слован

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