У Галатасараї спростували переговори з гравцем збірної України

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не перейде у Галатасарай в літнє трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер турецького клубу Окан Бурук у коментарі Sporx.

Галатасарай не працював над трансфером українського воротаря.

"Ми не вели жодних переговорів з Луніним. Є багато альтернатив, можливо, їх буде більше. Ми хочемо якомога швидше це остаточно узгодити, ми над цим працюємо", – заявив Бурук.

Раніше повідомлялося, що сам Лунін, попри декілька конкретних пропозицій щодо продовження кар'єри та навіть гарантії місця в основному складі потенційної команди, ухвалив рішення залишитись в Реалі.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів.