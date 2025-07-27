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У Галатасараї спростували переговори з гравцем збірної України

Олександр Булава — 27 липня 2025, 00:47
У Галатасараї спростували переговори з гравцем збірної України
Андрій Лунін
ФК Реал

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не перейде у Галатасарай в літнє трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер турецького клубу Окан Бурук у коментарі Sporx.

Галатасарай не працював над трансфером українського воротаря.

"Ми не вели жодних переговорів з Луніним. Є багато альтернатив, можливо, їх буде більше. Ми хочемо якомога швидше це остаточно узгодити, ми над цим працюємо", – заявив Бурук.

Раніше повідомлялося, що сам Лунін, попри декілька конкретних пропозицій щодо продовження кар'єри та навіть гарантії місця в основному складі потенційної команди, ухвалив рішення залишитись в Реалі.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів.

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