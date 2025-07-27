Наполі підписав голкіпера Торіно

Наполі підписав сербського голкіпера Торіно Ваню Милинковича-Савича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди з обов'язковим правом викупу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу складе 18 млн євро.

Милинкович-Савич виступав за Торіно з 2017 року після трансферу з Лехії за 2,6 млн євро. На його рахунку 146 матчів у Серії А, 45 ігор він відіграв "на нуль". Також ворота зіграв 18 поєдинків за збірну Сербії.

Раніше Наполі відмовився продавати Осімхена в Галатасарай за 60 мільйонів євро, у той час як сам футболіст не захотів переїжджати до Саудівської Аравії.