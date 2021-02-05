Коваленко потрапив до заявки Аталанти на матч з Торіно

Дебют українця в Серії А може відбутися вже завтра, 6 лютого

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Віктор Коваленко потрапив до заявки Аталанти на поєдинок 21-го туру Серії А проти Торіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Крім Віктора, в заявку потрапив і його співвітчизник - Руслан Малиновський. Коваленко не зміг дебютувати за бергамаско в матчі з Наполі через від'їзд в Україну.

Аталанта купила Коваленко у Шахтаря за 700 тисяч євро. Українець підписав контракт на чотири роки з опцією продовження ще на сезон. За інформацією ЗМІ, річний оклад хавбека склав близько мільйона євро.

Нагадаємо, що український півзахисник не потрапив до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів, де в раунді 1/8 фіналу бергамаско зіграють з мадридським Реалом.