Коваленко потрапив до заявки Аталанти на матч з Торіно

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Віктор Коваленко потрапив до заявки Аталанти на поєдинок 21-го туру Серії А проти Торіно.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Крім Віктора, в заявку потрапив і його співвітчизник - Руслан Малиновський. Коваленко не зміг дебютувати за бергамаско в матчі з Наполі через від'їзд в Україну.
Аталанта купила Коваленко у Шахтаря за 700 тисяч євро. Українець підписав контракт на чотири роки з опцією продовження ще на сезон. За інформацією ЗМІ, річний оклад хавбека склав близько мільйона євро.
📋 Prima convocazione per Viktor #Kovalenko!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 5, 2021
🇺🇦 First call-up for Kovalenko!#AtalantaTorino #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/54FRbq05KK
Нагадаємо, що український півзахисник не потрапив до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів, де в раунді 1/8 фіналу бергамаско зіграють з мадридським Реалом.