Коваленко потрапив до заявки Аталанти на матч з Торіно

Український півзахисник Віктор Коваленко потрапив до заявки Аталанти на поєдинок 21-го туру Серії А проти Торіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Крім Віктора, в заявку потрапив і його співвітчизник - Руслан Малиновський. Коваленко не зміг дебютувати за бергамаско в матчі з Наполі через від'їзд в Україну.

Аталанта купила Коваленко у Шахтаря за 700 тисяч євро. Українець підписав контракт на чотири роки з опцією продовження ще на сезон. За інформацією ЗМІ, річний оклад хавбека склав близько мільйона євро.

📋 Prima convocazione per Viktor #Kovalenko!

🇺🇦 First call-up for Kovalenko!#AtalantaTorino #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/54FRbq05KK