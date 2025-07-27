Ян переміг Макгі та здобув третю поспіль перемогу в UFC
Колишній чемпіон UFC Петро Ян (19-5) здобув перемогу над американцем Маркусом Макгі (10-2) у межах турніру UFC on ABC.
Бій, що проводився у легшій ваговій категорії (до 61,2 кг), пройшов усю дистанцію. Судді одноголосно присудили перемогу росіянина 29-28.
Для Яна ця перемога стала третьою поспіль після його поразки від грузина Мераба Двалішвілі у 2023 році. Магкі зазнав своєї першої поразки в UFC, а до цього поєдинку мав серію з 6 поспіль перемог.
Напередодні на турнірі UFC on ABC інший росіянин Микита Крилов, який колись був українцем, зазнав нищівної поразки нокаутом у першому раунді.
Росіянин Саїд Нурмагомедов поступився американському бійцю Брайсу Мітчеллу, а Шарабутдін Магомедов здобув перемогу над канадським бійцем Марком-Андре Барріо.