Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в рамках 21 туру італійської Серії А прийматиме Торіно. Матч відбудеться в суботу, 6 лютого, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Аталанта - Торіно в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хаилин до початку гри.

Матч першого кола завершився впевненою перемогою Аталанти (2:4). У 20 турі бергамаски вдома поступилися Лаціо (1:3), а Торіно на власному полі зіграв унічию з Фіорентиною (1:1). Таким чином Аталанта посідає 7 місце в турнірній таблиці, набравши 36 очок. У Торіно - 15 очок і лише 17 сходинка.

Нагадаємо, Аталанта підписала контракт із півзахисником збірної України Віктором Коваленком.