Тренер Олімпіка: Шахаб – це велика втрата для клубу

Джерело - olimpik.com.uа.
Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський відреагував на ймовірний трансфер 25-річного іранського бомбардира Шахаба Захеді.
Про це розповів сам український спеціаліст.
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"Це дійсно велика втрата для нас. Нападник повинен бути забивним, і Шахаб був саме таким форвардом. Зараз у нас є Каргбо, ми підписали камерунця Нкенга. На цих хлопців будемо розраховувати і очікувати результату від них", — розповів Климовський.
У поточному сезоні Шахаб провів за Олімпік 12 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, Зоря зареєструвала в УАФ попередній контракт з Шахабом.