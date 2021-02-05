Тренер Олімпіка: Шахаб – це велика втрата для клубу

Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський відреагував на ймовірний трансфер 25-річного іранського бомбардира Шахаба Захеді.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Це дійсно велика втрата для нас. Нападник повинен бути забивним, і Шахаб був саме таким форвардом. Зараз у нас є Каргбо, ми підписали камерунця Нкенга. На цих хлопців будемо розраховувати і очікувати результату від них", — розповів Климовський.