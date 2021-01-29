Кам'яний вік: Маркевича обурила ситуація з Шахабом

Екстренер збірної України Мирон Маркевич засудив переведення нападник Олімпіка Шахаба Захеді у дубль донецької команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Клуб повинен заздалегідь пропонувати футболістові новий контракт, знаючи, що угода закінчується.

Я не підтримую, що деякі наші клуби відправляються спортсменів в дубль, тому що ті відмовляються продовжувати контракт. Це типова українська практика.

За кордоном футболіст за рік або півроку до закінчення контракту повідомляє, що залишає клуб, допрацьовує, прощається. А у нас кам'яний вік.

Але у випадку з Шахаб розумію Олімпік, тому що клуб вивів його в люди, вклав чималі гроші. Вважаю, що новий клуб іранця повинен заплатити Олімпіку", - сказав Маркевич.