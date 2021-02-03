Мессі визнали найкращим гравцем десятиліття у Південній Америці

Стали відомі найкращі гравці Південної Америки за останнє десятиріччя

Нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим футболістом Південної Америки за період з 2011 року по 2021-й рік.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики.

Друге місце зайняв нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар, на третій позиції – ексзахисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеш.

Мессі – шестиразовий володар Золотого м'яча і Золотої бутси, є вихованцем футбольної академії "синьо-гранатових", у складі першої команди виступає з 17 років.

Раніше, Барселона заборгувала Мессі 63,5 млн євро.