Гвардіола відзначив прогрес Зінченка в останніх матчах

Раніше Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ

Джерело - Manchester Evening News.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко почувається комфортно на позиції лівого фулбека.

Про це заявив тренер "містян" Пеп Гвардіола.

"Думаю, Зінченко почувається комфортно на позиції лівого захисника. Я знаю, що він сказав би, що він - атакувальний півзахисник. Але, можливо, у нього немає швидкості для гри один в один, почуття гола, щоб грати атакувального хава. Для нашої побудови гри він має фундаментальне значення, він прекрасно розуміє гру", - заявив іспанець.

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"Він знає, як грати і приймати рішення. Він грає на хорошому рівні. Як він звертається з м'ячем - те, що нам потрібно. Він завжди дуже розумно діє в тактичному плані, навіть у захисті".

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"Він приділяє багато уваги рішенням, не помиляється в їх прийнятті щодо гри з іншими захисниками. Він зробив приголомшливий крок вперед в останні тижні, зіграв важливі матчі проти Челсі і МЮ. Він виступає на високому рівні", - сказав Гвардіола.

Раніше Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ.