 Зінченко отримав серйозний синець біля ока у матчі АПЛ. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Зінченко отримав серйозний синець біля ока у матчі АПЛ

Сьогодні 10:59 Valeriy Ruchka 277 0
Зінченко отримав серйозний синець біля ока у матчі АПЛ

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко взяв участь у перенесеному поєдинку 1-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:0).

Зінченко вийшов на заміну замість Кайла Вокера на 28-й хвилині зустрічі. Поєдинок непросто дався українцеві — закінчував матч Олександр із великою гематомою над лівим оком, ймовірно, отримавши її в одному з ігрових зіткнень.

"Коли позичив трохи косметики, поки тебе немає вдома", — прокоментував Зінченко своє фото.

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