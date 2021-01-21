Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко взяв участь у перенесеному поєдинку 1-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:0).

Зінченко вийшов на заміну замість Кайла Вокера на 28-й хвилині зустрічі. Поєдинок непросто дався українцеві — закінчував матч Олександр із великою гематомою над лівим оком, ймовірно, отримавши її в одному з ігрових зіткнень.

"Коли позичив трохи косметики, поки тебе немає вдома", — прокоментував Зінченко своє фото.

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