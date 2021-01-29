Луческу: Динамо не може купувати дорогих гравців

Футболісти Динамо хочуть проявити себе та підвищити свій статус.

Про це заявив наставник команди Мірча Луческу.

"Зараз у нас все ще дуже молода команда, але ми непогано виступаємо в національному чемпіонаті. Такі хлопці, як Забарний, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Циганков та інші, дуже дисципліновані і готові слухати, що я кажу їм. Вони здорово вчаться, і, думаю, у них велике майбутнє. Дуже шкода, що трапилася ця пандемія. Динамо завжди славилося своїми вболівальниками. Вони гнали команду вперед, допомагали домагатися перемог. Всім великим клубам фанати дають мінімум 10% успіху, що дуже важливо при рівній грі в складній ситуації. Не можу дочекатися, коли все це вже закінчиться.

Динамо не може купувати дорогих гравців і пропонувати футболістам великі зарплати. Але це компенсується ентузіазмом наявних у нас хлопців. Вони хочуть проявити себе, підвищити свій статус, свою значущість", - сказав Луческу.