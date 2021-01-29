Луческу хотів відмовитися очолити Динамо через протести уболівальників

Протести фанатів змусили головного тренера Динамо Мірчу Луческу сумніватися в тому, щоб прийняти пропозицію очолити київський клуб.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Я прийняв Динамо в дуже складній ситуації: З того часу, як покинув Шахтар, кияни сильно поміняли команду, практично всі досвідчені гравці пішли. Був різкий крок в сторону молоді, яка просто не була готова грати на такому рівні.

Брати Григорій і Ігор Суркіси запросили мене, щоб поговорити про співпрацю. Вони прекрасно знали, кого звуть, і враховували моє минуле в Шахтарі. Новини про переговори потрапили в ЗМІ, почалися протести фанатів, і я хотів було відмовитися від запрошення. Але президент клубу постійно дзвонив мені, ми багато спілкувалися. В результаті я погодився очолити Динамо", - сказав Луческу.