Бонавентуре залишив Брюгге перед матчами с Динамо

Нігерієць переїхав до Німеччини на правах оренди

Джерело - Sportarena.

Нападник Брюгге Денніс Бонавентуре перейшов до Кельна на правах оренди до кінця сезону.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

У першій частині сезону 23-річний нігерієць забив один гол і віддав три результативні передачі в 13 матчах Брюгге.

До переїзду до Бельгії Бонавентуре виступав за Зорю в сезоні 2016/17.

Цієї зими Брюгге розлучився з трьома іншими гравцями атаки: Бас Дост перейшов в Айнтрахт, Сібе Схрейверс перебрався в Левен, а найкращий бомбардир команди Крепін Дьятта був проданий у Монако.

У лютому чемпіон Бельгії зіграє з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться в Києві 18 лютого.