Баварія здолала Аугсбург, Лейпциг переміг Уніон. Результати 17 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 17-му турі німецької Бундесліги Баєр відбулися чотири матчі.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 тур, 20 січня
Армінія - Штутгарт 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Клос, 2:0 - 47 Кемпф (авт), 3:0 - 86 Доан
Аугсбург - Баварія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 13 Левандовський (пен)
Лейпциг - Уніон 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 70 Форсберг
Фрайбург - Айнтрахт 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Юнес, 1:1 - 32 Шаллай, 2:1 - 63 Петерсен, 2:2 - 76 Шлоттербек (авт)
Нагадаємо, Баварія з труднощами перемогла Фрайбург у 16 турі Бундесліги.