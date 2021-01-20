 Баварія здолала Аугсбург, Лейпциг переміг Уніон. Результати 17 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія здолала Аугсбург, Лейпциг переміг Уніон. Результати 17 туру Бундесліги

Вчора 23:24 120 0
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Баварія здолала Аугсбург, Лейпциг переміг Уніон. Результати 17 туру Бундесліги
#Уніон, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі німецької Бундесліги Баєр відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 тур, 20 січня

Армінія - Штутгарт 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Клос, 2:0 - 47 Кемпф (авт), 3:0 - 86 Доан

Аугсбург - Баварія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Левандовський (пен)

Лейпциг - Уніон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 70 Форсберг

Фрайбург - Айнтрахт 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Юнес, 1:1 - 32 Шаллай, 2:1 - 63 Петерсен, 2:2 - 76 Шлоттербек (авт)

Нагадаємо, Баварія з труднощами перемогла Фрайбург у 16 турі Бундесліги.

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