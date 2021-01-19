 Баєр, Гоффенгайм та Вольфсбург здобули перемоги. Результати 17 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Баєр, Гоффенгайм та Вольфсбург здобули перемоги. Результати 17 туру Бундесліги

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Баєр піднявся на друге місце у турнірній таблиці
Баєр, Гоффенгайм та Вольфсбург здобули перемоги. Результати 17 туру Бундесліги
#Баєр, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі німецької Бундесліги Баєр приймав дортмундську Боруссію, Герта - Гоффенгайм, а Майнц - Вольфсбург.

Перемоги у цих матчах здобули Баєр, Гоффенгайм та Вольфсбург.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
17 тур, 19 січня

Баєр - Боруссія Д 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Діабі, 1:1 - 67 Брандт, 2:1 - 80 Вірц

Герта - Гоффенгайм 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Руді, 0:2 - 68 Крамарич, 0:3 - 88 Крамарич

Майнц - Вольфсбург 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Бялек, 0:2 - 79 Вегхорст

Нагадаємо, Баварія з труднощами перемогла Фрайбург у 16 турі Бундесліги.

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