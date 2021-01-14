Екснападник Динамо хоче стати тренером Індепендьєнте

Джерело - sport.ua.
Колишній нападник Динамо Роберто Нанні запропонував себе керівництву Індепендьєнте, як претендента на вакантну посаду головного тренера цієї команди.
Про це повідомляє infiernorojo.com
Напередодні у Нанні провів зустріч із керівництвом Індепендьєнте, на якій 39-річний ексфутболіст представив свій план розвитку команди, а також розповів про себе.
Боси Індепендьєнте взяли паузу, щоб на раді директорів обговорити всі можливі кандидатури, але нині фаворитами на посаду головного тренера команди в пресі називаються Ернан Креспо та Дієго Дабов. Трохи раніше можливість попрацювати з Індепендьєнте відкинув Ніколас Бурдіссо.
Відзначимо, що Роберто Нанні завершив кар'єру гравця в 2017 році, а незабаром почав працювати в парагвайському Серро Портеньо, де до кінця 2019-го виконував функції спортивного директора.