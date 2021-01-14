Екснападник Динамо хоче стати тренером Індепендьєнте

Нанні хоче очолити аргентинський клуб

Колишній нападник Динамо Роберто Нанні запропонував себе керівництву Індепендьєнте, як претендента на вакантну посаду головного тренера цієї команди.

Про це повідомляє infiernorojo.com

Напередодні у Нанні провів зустріч із керівництвом Індепендьєнте, на якій 39-річний ексфутболіст представив свій план розвитку команди, а також розповів про себе.

Боси Індепендьєнте взяли паузу, щоб на раді директорів обговорити всі можливі кандидатури, але нині фаворитами на посаду головного тренера команди в пресі називаються Ернан Креспо та Дієго Дабов. Трохи раніше можливість попрацювати з Індепендьєнте відкинув Ніколас Бурдіссо.

Відзначимо, що Роберто Нанні завершив кар'єру гравця в 2017 році, а незабаром почав працювати в парагвайському Серро Портеньо, де до кінця 2019-го виконував функції спортивного директора.