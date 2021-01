Ліон знайшов заміну Дембеле

Склад Ліона поповнить Іслман Слімані, який замінить нападника Мусса Дембеле.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт Слімані з Лестером закінчиться влітку, але лисиці відпустять його безкоштовно. У поточному сезоні нападник зіграв лише 19 хвилин.

Islam Slimani will join OL as replacement of Moussa Dembele who’ll sign with Atlético Madrid this week. The agreement with Leicester is set to be completed in the next hours - medicals pending. 🔵 @DiMarzio #transfers #OL #LCFC