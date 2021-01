Атлетіко придбає Дембеле найближчими днями

Атлетіко має оформити трансфер нападника Ліона Мусси Дембеле у найближчі кілька днів.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо.

За його словами сторони обговорять останні деталі сьогодні.

Moussa Dembele will join Atlético Madrid in the next few days. Diego Simeone just confirmed: “The deal is not done yet... but we’re in advanced talks to sign him, yes”. Last details to be sorted today. ⚪️🔴 #atleti #OL @dvinuesa