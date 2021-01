В рамках 1/32 фіналу Кубка Англії Вест Гем в гостях зіграє проти Стокпорта Каунті.

Український вінгер Андрій Ярмоленко потрапив у стартовий склад Вест Гема.

📋 Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5