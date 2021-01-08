Астон Вілла зіграє Ліверпулем молодіжним складом

У клубі спалах коронавірусу

У матчі третього раунду Кубка Англії проти Ліверпуля Астон Вілла буде змушена зіграти молодіжним складом через спалах коронавірусу у клубі.

Про це повідомляє Goal.com.

Керувати командою буде не Дін Сміт, а головний тренер "молодіжки" Марк Ділейні.

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7 грудня Астон Вілла закрила свою тренувальну базу після того, як була отримана "велика кількість" позитивних тестів на коронавірус. Другий раунд тестування було проведено негайно і теж дав позитивні результати.

Матч Астон Вілла - Ліверпуль відбудеться 8 січня о 21:45.