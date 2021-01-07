Бразилець вже знаходиться в Україні

Джерело - Footboom.

Опорний півзахисник Порту Луїзао найближчими днями стане гравцем Ворскли.

Про це повідомляє Footboom.

22-річний бразилець вже знаходиться в Україні, сторони близькі до завершення переходу.

Очікується, що з хавбеком підпишуть повноцінний контракт. Раніше, Порту розірвав контракт з Луїзао і він став вільним агентом.

Футболіст виступав за Ворсклу в минулому сезоні на правах оренди. В УПЛ провів 20 матчів, забив 1 гол.

Луїзао - вихованець Сан-Паулу, у 2017-му він перейшов в Порту, але за основу провів лише 1 матч. За дубль португальського клубу забив 3 голи і зробив 9 асистів в 64 матчах.

Тransfermarkt оцінює гравця в 800 000 євро.

Також здатний зіграти на позиції центрального півзахисника.