 Колишній воротар Роми госпіталізований після ДТП | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній воротар Роми госпіталізований після ДТП

Сьогодні 17:39 269 0
Операція пройшла успішно
Колишній воротар Роми госпіталізований після ДТП
#Рома, #Ювентус

Джерело - UA-футбол.

Колишній воротар збірної Італії, а нині спортивний директор Роми Морган де Санктіс, потрапив до лікарні після автомобільної аварії.

Про це повідомляє Football Italia.

Інцидент стався сьогодні вночі, а вранці 43-річний Де Санктіс був негайно доставлений в лікарню в Римі.

Його обстежили на внутрішню кровотечу і травму голови. У нього також перелом ребер. Сьогодні йому успішно провели операцію і зараз він знаходиться під наглядом у лікарні.

Де Санктіс виступав у складі Пескари, Ювентуса, Удінезе, Наполі, Севільї, Галатасарая, Роми та Монако. За національну збірну він зіграв 7 матчів. Кар'єру футболіста закінчив у 2017 році.

Нагадаємо, Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро.

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