 Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро | Футбол | Champion.com.ua
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Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро

Сьогодні 13:51 774 0
Італійський клуб виділив кошти на покупку українця
Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро
#Рома, #Яремчук

Джерело - sport.ua.

Римська Рома найближчим часом може зробити офіційну пропозицію Генту про перехід 25-річного українського форварда Романа Яремчука.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Яремчук є для Роми трансферною метою № 1 у вікні, що відкрилося, а на його придбання римляни готові виділити бюджет в 10-12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Яремчук хоче покинути Гент вже в січні, а бельгійський клуб готовий відпустити українця за суму, близьку до 10 мільйонів євро.

На рахунку Яремчука 22 матчі, 11 голів і 4 асисти в нинішньому сезоні.

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