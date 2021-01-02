Італійський клуб виділив кошти на покупку українця

Римська Рома найближчим часом може зробити офіційну пропозицію Генту про перехід 25-річного українського форварда Романа Яремчука.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Яремчук є для Роми трансферною метою № 1 у вікні, що відкрилося, а на його придбання римляни готові виділити бюджет в 10-12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Яремчук хоче покинути Гент вже в січні, а бельгійський клуб готовий відпустити українця за суму, близьку до 10 мільйонів євро.

На рахунку Яремчука 22 матчі, 11 голів і 4 асисти в нинішньому сезоні.