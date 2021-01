Евертон прийматиме Вест Гем у рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс визначився зі стартовим складом команди. Українець Андрій Ярмоленко залишився на лаві для запасних.

📋 Our team news is in... Here's how we line up tonight at Goodison Park!#EVEWHU pic.twitter.com/ySRaR4HS0C