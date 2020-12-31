Четін може залишити Верону

Центрбеком зацікавлені Болонья і клуби з Туреччини

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Верони Мерт Четін може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У підписанні 23-річного центрбека зацікавлена Болонья, а також кілька клубів з Туреччини.

Mert #Çetin could leave #Verona in January. Turkish clubs and #Bologna have shown interest for the centre-back. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2020

Відзначимо, що нинішній контракт Четіна з Вероною розрахований до літа 2022 року.

У поточному сезоні турецький захисник провів на клубному рівні п'ять поєдинків у всіх турнірах, в яких не встиг відзначитися результативними діями.

Раніше, Інтер на виїзді переміг Верону у 14 турі Серії А.