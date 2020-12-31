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Четін може залишити Верону

Сьогодні 16:25 470 0
Центрбеком зацікавлені Болонья і клуби з Туреччини
Четін може залишити Верону
#Верона, #Четін

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Верони Мерт Четін може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У підписанні 23-річного центрбека зацікавлена Болонья, а також кілька клубів з Туреччини.

Відзначимо, що нинішній контракт Четіна з Вероною розрахований до літа 2022 року.

У поточному сезоні турецький захисник провів на клубному рівні п'ять поєдинків у всіх турнірах, в яких не встиг відзначитися результативними діями.

Раніше, Інтер на виїзді переміг Верону у 14 турі Серії А.

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