Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік визнаний найкращим наставником у 2020 році.
Про це повідомляє Globe Soccer Awards.
Флік випередив Джан П'єро Гасперіні, Хулена Лопетегі, Юргена Клоппа і Томаса Тухеля
Congratulations to 🇩🇪 HANS-DIETER FLICK on winning the Globe Soccer Award for the COACH OF THE YEAR#HansiFlick #FCBayern #globesoccer @fcbayern @dubaisc pic.twitter.com/yoqT9fpu7L— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
🇩🇪 HANS-DIETER FLICK presented with the COACH OF THE YEAR Globe Soccer Award #HansiFlick #FCBayern #globesoccer @fcbayern @dubaisc pic.twitter.com/SuI1BL8TjT— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Раніше Моурінью висміяв нагороду найкращому тренеру за версією ФІФА.