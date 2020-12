Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік визнаний найкращим наставником у 2020 році.

Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

Флік випередив Джан П'єро Гасперіні, Хулена Лопетегі, Юргена Клоппа і Томаса Тухеля

Congratulations to 🇩🇪 HANS-DIETER FLICK on winning the Globe Soccer Award for the COACH OF THE YEAR#HansiFlick #FCBayern #globesoccer @fcbayern @dubaisc pic.twitter.com/yoqT9fpu7L