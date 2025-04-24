Жирона з Циганковим втратила перемогу над Леганесом у 33 турі Ла Ліги

У четвер, 24 квітня, відбулися матчі 33 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2024/25.

Жирона на виїзді зіграла внічию з Леганесом. Каталонці завдяки голу 38-річного Крістіана Стуані вели в рахунку до 90+2 хвилини гри, відновив рівновагу у грі Мунір Ель-Хаддаді.

Зазначимо, що господарі поля з 19-ї хвилини грали у меншості після вилучення Сейдуба Сіссе за грубу гру. Український півзахисник Віктор Циганков відіграв повний матч.

Жирона залишилась на 16-му місці у турнірній таблиці чемпіонату – до зони вильоту 3 очки.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

33 тур, 24 квітня

Леганес – Жирона 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Стуані, 1:1 – 90+2 Ель-Хаддаді

Осасуна – Севілья 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 25 Гарсія

22:30 Атлетико – Райо Вальєкано

22:30 Бетіс – Вальядолід

Нагадаємо, напередодні Реал Андрія Луніна мінімально переграв Хетафе, Сельта у більшості розгромила Вільярреал.