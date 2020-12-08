Наставник Баварії отримав нагороду за результатами року

Головний тренер Баварії Хансі Флік став найкращим клубним тренером 2020 року версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Наставник став четвертим німцем, який отримав подібне визнання. Раніше кращими визнавалися Отмар Гітцфельд, Юпп Гайнкес і Юрген Клопп.

У 2020 році Флік з Баварією виграв всі турніри - чемпіонат, і Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Раніше, ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста світу у 2020 році.