Моурінью висміяв нагороду найкращому тренеру за версією ФІФА

Її отримав наставник Ліверпуля Юрген Клопп

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп несправедливо отримав нагороду найкращому тренеру в 2020 році за версією ФІФА.

Таку думку висловив коуч Тоттенгема Жозе Моурінью.

"Думаю, єдиний шанс для Фліка виграти цю нагороду – якщо Баварія знайде 2-3 нових турніри, щоб у них перемогти. Можливо, якщо він візьме 7 трофеїв за сезон, то отримає приз", - заявив португалець.

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"Він виграв тільки Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Кубок Німеччини, Суперкубки Європи і Німеччини – він виграв всього п'ять трофеїв і найважливіший з них. Тому я думаю, що єдиний шанс бідолахи Фліка – знайти ще 2-3 турніри для перемоги", - сказав Моурінью.

Нагадаємо, Реал розпочав переговори з Моурінью.