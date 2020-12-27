 Тренер Гента відреагував на вилучення Яремчука | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 10:29 4470
Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття за версією Ranker
Вчора 20:40 2242
Динамо - найкращий клуб в історії Ліги чемпіонів серед тих, що не грали у фіналі
Вчора 17:14 1176
Лопес-старший: Ми відібрали у Ломаченка все, що у нього було
Вчора 14:39 2675
Усик: Мені все одно, де відбудеться бій з Джошуа
Вчора 12:09 3195 1
Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ
Вчора 08:39 3635
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
25.12.2020 21:24 1456
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
25.12.2020 21:09 631
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
25.12.2020 20:45 726
Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться
25.12.2020 19:39 2595
Блоги
Бійка дня. Український стронгмен взяв участь у заворушеннях на сесії міської ради
Бійка дня. Український стронгмен взяв участь у заворушеннях на сесії міської ради Valeriy Ruchka
Вчора 17:28 1183
Мотогонщик рано почав святкував перемогу. І суперники його покарали
Мотогонщик рано почав святкував перемогу. І суперники його покарали Valeriy Ruchka
Вчора 15:05 1706
Ібрагімович дуже дивно привітав уболівальників з Різдвом
Ібрагімович дуже дивно привітав уболівальників з Різдвом Valeriy Ruchka
Вчора 14:41 772
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
25.12.2020 21:20 1606
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії Андрій Твердохліб
25.12.2020 20:45 726
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:57 Футбол Манчестер Сіті - Ньюкасл 2:0. Огляд матчу 169
10:42 Футбол Коваленко у січні перейде в Аталанту 471
10:28 Футбол Лемпард розкритикував гру Вернера 296
10:15 Футбол Почеттіно хоче підписати у ПСЖ Дибалу 320
10:05 Блог Тіматі, Моргенштерн та Елджей: Вербич розповів, що слухають футболісти Динамо 254
09:57 Футбол Арсенал - Челсі 3:1. Огляд матчу 440
09:52 Блог Вилучення Яремчука в матчі чемпіонату Бельгії 211
09:44 Футбол Модрич продовжить контракт з Реалом 419
09:30 Футбол Мілевський: Калитвинцев міг би очолити Динамо 647
09:15 Футбол Фернандеш: Я насолоджуюся грою Манчестер Юнайтед 522
08:57 Футбол Мілевський: Як Луческу після Шахтаря міг перейти у Динамо 883
08:45 Баскетбол Михайлюк набрав 12 очок у матчі проти Клівленда 578
08:30 Баскетбол Детройт з Михайлюком в овертаймі поступився Клівленду, Сан-Антоніо обіграло Торонто. Результати матчів НБА 232
08:14 Футбол Тренер Гента відреагував на вилучення Яремчука 1103
26 Грудня 2020
23:52 Футбол Манчестер Сіті здолав Ньюкасл, Евертон вирвав перемогу в Шеффілда у 15 турі АПЛ 445
23:38 Формула 1 Прост: У Рено є чіткий довгостроковий план 1899
23:25 Футбол Коваленко буде отримувати не більше 2 млн євро на рік в Аталанті 2385
23:12 Футбол Сульшер: Розчарований, що ми не виграли у Лестера 2149
22:56 Бокс Хопкінс: Чарло створить проблеми Канело 1955
22:39 Футбол Яремчук вибачився за свою поведінку в матчі проти Кортрейка 2327
22:25 Футбол Палкін: Думаємо про зимові трансфери 2184
22:12 Футбол Яремчук - найгірший гравець матчу Кортрейк - Гент за версією WhoScored 2287
21:52 Футбол Зінченко у запасі Манчестер Сіті на матч з Ньюкаслом 2082
21:40 Футбол Арсенал сенсаційно переміг Челсі в 15 турі АПЛ 2219
21:23 Футбол Гент поступився Кортрейку після вилучення Яремчука 2337

Тренер Гента відреагував на вилучення Яремчука

Сьогодні 08:14 1103 0
Хейн Ванхазебрук прокоментував вилучення Романа Яремчука
Тренер Гента відреагував на вилучення Яремчука
#Гент, #Яремчук

Джерело - sport.ua.

Український нападник Гента Роман Яремчук вибачився перед командою за червону картку у матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка (0:1).

Про це розповів головний тренер бельгійського клубу  Хейн Ванхазебрук.

"Коротко по червоній картці. Це була реакція гравця на суперника, але такий форвард повинен справлятися з подібним. Яремчук зреагував не так, як повинен був. Суддя сказав, що Роман ударив супротивника в обличчя, але це не так. Він його штовхнув.

Актуально: Яремчук - найгірший гравець матчу Кортрейк - Гент за версією WhoScored

У будь-якому випадку, Яремчук не повинен був так чинити. Після фінального свистка він вибачився перед всією командою за свій вчинок. Він сказав, що його турбує те, що він зробив. Це добре, тому що з цієї ситуації йому потрібно винести урок на майбутнє.

Футболіст повинен справлятися з тим, що опонент буде говорити і робити все, щоб вивести тебе з себе", - заявив Ванхазебрук.

Коментарі ()