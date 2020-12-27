Тренер Гента відреагував на вилучення Яремчука

Український нападник Гента Роман Яремчук вибачився перед командою за червону картку у матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка (0:1).

Про це розповів головний тренер бельгійського клубу Хейн Ванхазебрук.

"Коротко по червоній картці. Це була реакція гравця на суперника, але такий форвард повинен справлятися з подібним. Яремчук зреагував не так, як повинен був. Суддя сказав, що Роман ударив супротивника в обличчя, але це не так. Він його штовхнув.

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У будь-якому випадку, Яремчук не повинен був так чинити. Після фінального свистка він вибачився перед всією командою за свій вчинок. Він сказав, що його турбує те, що він зробив. Це добре, тому що з цієї ситуації йому потрібно винести урок на майбутнє.

Футболіст повинен справлятися з тим, що опонент буде говорити і робити все, щоб вивести тебе з себе", - заявив Ванхазебрук.